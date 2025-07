09/07/2025 14:00:00

Giovedì 10 luglio alle 15.00, nell’aula G. Falcone del Tribunale di Trapani, si terrà il convegno “La riforma della disabilità e il d.lgs. n. 62/2024”, promosso dall’Ordine degli Avvocati e Anffas Trapani. L’incontro affronterà orientamenti e nuove sfide nell’amministrazione di sostegno per costruire un sistema più inclusivo e paritario per le persone con disabilità. Tra i relatori Alessia Maria Gatto, Dario Porrovecchio e Tiziana Barone. L’evento è accreditato per 3 crediti formativi.