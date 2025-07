Il Movimento “Log In” si prepara alla sua prima assemblea pubblica

09/07/2025 08:15:00

In una Sicilia troppo spesso dimenticata, sfruttata e martoriata, costretta a vedere partire molti dei suoi figli migliori, un gruppo di giovanissimi ha deciso di fermarsi, restare, e lottare. Così è nato il Movimento Log In, che si prepara in questi giorni alla sua prima assemblea pubblica.

L’obiettivo è ambizioso: ricostruire il tessuto sociale dell’isola, partendo dai bisogni reali delle persone. “Lavoro, mancanza di servizi e contrasto al malaffare – vogliamo ripartire da qui”, spiegano gli organizzatori.

Al centro del dibattito anche un tema simbolico e cruciale: l’acqua pubblica, da troppo tempo oggetto di speculazioni e interessi privati. “Vogliamo lottare per l’acqua come bene comune e diritto universale, non come merce di scambio”.

Log In si rivolge non solo a chi è rimasto, ma anche a chi è stato costretto ad andarsene: “Abbiamo bisogno di tutte e tutti, di chi ha competenze, voglia di fare, e soprattutto il desiderio di cambiare le cose. La Sicilia non si salva da sola, ma insieme possiamo farcela”.

L’appello

"Partecipiamo, mettiamoci in gioco, connettiamoci a un progetto collettivo. Il Movimento Log In invita la cittadinanza a prendere parte alla sua assemblea inaugurale, che si terrà nei prossimi giorni.