Mazara: "smaltire il fogliame è un'impresa impossibile"

09/07/2025 11:00:00

A Mazara del Vallo smaltire gli scarti verdi prodotti dalla manutenzione di giardini e spazi privati sta diventando un problema serio. Mancano indicazioni chiare e servizi adeguati, e i cittadini si ritrovano senza alternative, tra rifiuti che non vengono ritirati e centri di raccolta pieni.

È il caso segnalato dal nostro lettore Filippo , un cittadino mazarese che racconta così la sua esperienza:

"A Mazara attualmente è una missione impossibile smaltire fogliame secco e arbusti di giardinaggio. Quelli dell'umido non vogliono il fogliame secco e rami.

Quelli dell'indifferenziato non vogliono assolutamente fogliame. Sono andato all'ecopoint di Mazara Due ma sono pieni. Ho solo consumato benzina.

L'unica soluzione è bruciarla sperando che i vicini non si lamentino. Ma con questo caldo è facile che ti diano una botta in testa.

La denuncia evidenzia una lacuna nella gestione del verde urbano privato: non esistono, o non sono sufficientemente funzionanti, sistemi dedicati al conferimento di sfalci, potature e fogliame secco. I cittadini vengono così rimbalzati da una frazione all’altra della raccolta differenziata — l’umido non li accetta, l’indifferenziata neppure — fino ad arrivare al paradosso di doverli tenere in casa o, peggio, considerare di dare fuoco, pratica non solo vietata, ma pericolosa soprattutto durante l’estate.

