Marsala: corso di primo soccorso e uso defibrillatore alla Capitaneria di Porto

09/07/2025 20:00:00

Nell’ambito del progetto “Marsala, Città Cardioprotetta”, il Rotary Club Marsala ha promosso un'importante iniziativa di formazione in primo soccorso e utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), svoltasi presso la Capitaneria di Porto di Marsala. L’incontro ha coinvolto attivamente il personale della Capitaneria con l’obiettivo di accrescere le competenze nella gestione delle emergenze cardiache, contribuendo così a costruire una rete locale di primo intervento sempre più efficace.

Il corso è stato guidato da istruttori qualificati – Riccardo Lembo, Simonetta Alagna e Salvatore Mancuso – che hanno offerto una formazione teorica e pratica sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e sull’uso tempestivo e corretto del defibrillatore. L’esperienza ha fornito ai partecipanti strumenti fondamentali per affrontare situazioni critiche, aumentando così le possibilità di salvare vite nei primi minuti cruciali di un arresto cardiaco.

“La sicurezza parte dalla conoscenza” – ha dichiarato Antonio Giovanni De Vita, Presidente del Rotary Club Marsala – “Questo corso è il primo del mio anno di presidenza e rappresenta un segnale concreto dell’impegno che vogliamo portare avanti per rendere Marsala una città in cui la prevenzione e la capacità di intervento rapido siano patrimonio di tutti. Un sentito ringraziamento va al Comandante della Capitaneria, Tenente di Vascello Vito Miceli, per il prezioso supporto e la disponibilità dimostrata”.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Marsala rinnova il proprio impegno per la promozione della salute pubblica e della cultura della solidarietà, valori fondamentali per una comunità coesa e resiliente. Marsala compie così un ulteriore passo verso la realizzazione concreta del suo obiettivo: diventare una Città Cardioprotetta, dove ogni cittadino possa essere protagonista nel salvare una vita.