Marsala, la Chanson de Roland di Giovanni Calcagno incanta l’Isola Lunga al tramonto 

09/07/2025 18:45:00

Uno scenario da sogno per un viaggio tra storia, poesia e musica. Questa sera l’Isola Lunga delle saline Ettore e Infersa accoglie lo spettacolo “La Canzone di Orlando” interpretato da Giovanni Calcagno. Un appuntamento unico che unisce natura, arte e gusto, tra i riflessi dorati delle vasche di sale e il mare cristallino al tramonto.

La Chanson de Roland, celebre poemetto medievale, narra del tradimento di Gano di Magonza, del massacro di Roncisvalle e della vendetta dei Franchi. Calcagno dà voce al guerriero Orlando, simbolo di eroismo e fragilità, in un racconto che intreccia passato e presente, tra conflitti di civiltà e universali esperienze umane.

L’evento inizia alle 19:00, preceduto dal trasporto in barca dal canale delle saline (partenza ore 18:00) e si conclude con una cena accompagnata dai vini della Cantina Colomba Bianca.

Il costo è di 65 euro per gli adulti, più 5 euro per la traversata in barca a cura di Krivamar Elegant Tour.

Il rientro è previsto intorno alle 22:00.

Un’esperienza immersiva che unisce il fascino dei paesaggi delle Egadi al potere evocativo della parola e della musica.