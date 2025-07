Marsala, i Pupi tornano in scena: Astolfo sulla luna al Baluardo Velasco

10/07/2025 11:21:00

Un appuntamento speciale attende gli appassionati di cultura popolare e tradizione siciliana: domenica 13 luglio 2025, alle ore 21:00, la terrazza del Baluardo Velasco di Marsala ospiterà una nuova messa in scena della celebre saga dei Paladini di Francia, con l’episodio "Astolfo sulla luna".

L’evento, a ingresso libero, fa parte dell’iniziativa Finestre sul Mondo, che si propone di valorizzare e diffondere le radici teatrali dell’Isola, in particolare attraverso l’Opera dei Pupi, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO. La rappresentazione vedrà in scena i tradizionali pupi siciliani – autentiche opere d’arte in miniatura – tra armature dorate, battaglie epiche e cavalcate surreali. Questa volta tocca ad Astolfo, paladino estroso e visionario, protagonista di uno degli episodi più fantastici dell’Orlando Furioso: il suo viaggio fino alla luna per recuperare il senno dell’amico Orlando. Un racconto che intreccia magia, follia e ironia, portato in scena con la sapienza antica dei pupari. Ma dietro lo spettacolo c’è anche un appello: sostenere il progetto di un teatro permanente dell’Opera dei Pupi a Marsala.

Un sogno ambizioso, ma necessario, per garantire continuità a una delle espressioni più autentiche della nostra cultura. Chi parteciperà alla serata, potrà contribuire liberamente con un’offerta. L’appuntamento al Baluardo Velasco è un modo per non perdere il filo di una memoria che si tramanda da generazioni, tra fili e marionette, e che chiede solo di essere ascoltata ancora.