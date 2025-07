 Tempi duri per automobilisti e motociclisti: a Mazara in azione il sistema Captur

10/07/2025 08:00:00

Da mercoledì a Mazara è entrato ufficialmente in azione Captur, il nuovo sistema tecnologico adottato dalla Polizia Municipale per monitorare in tempo reale la circolazione e contrastare le infrazioni al Codice della Strada.

Montato direttamente sulle auto di pattuglia della PM, Captur è in grado di rilevare in modo massivo e immediato le più comuni violazioni, come le soste in doppia fila, in prossimità di incroci o in zone di divieto. Ma non solo: il sistema è collegato direttamente alle banche dati di Motorizzazione Civile e Ania, permettendo così di individuare in tempo reale i veicoli privi di assicurazione o di revisione.

L’investimento per l’acquisto del sistema è stato sostenuto grazie ai proventi delle sanzioni precedentemente elevate per violazioni al Codice della Strada. Un modo per reinvestire le risorse nell’aumento della sicurezza e dell’efficienza del controllo sul territorio.

La particolarità di Captur risiede nella sua mobilità: a differenza dei classici sistemi di videosorveglianza fissi, il nuovo strumento è montato su veicoli in movimento, ampliando così il raggio d’azione e garantendo una sorveglianza più capillare e imprevedibile.

L’obiettivo è chiaro: scoraggiare comportamenti scorretti e migliorare sensibilmente le condizioni della circolazione stradale e la sicurezza di tutti gli utenti della strada, automobilisti, motociclisti e pedoni. Con Captur, le infrazioni non passeranno più inosservate.