Tranchida: «Nessuno ha ingannato Antonini»

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida chiude la conferenza stampa di oggi con un affondo su uno dei punti più delicati dello scontro con Valerio Antonini: la presunta “truffa” subita dal patron granata nel progetto della cittadella dello sport nell’area dell’ex aeroporto di Milo. «Non può dire di essere stato ingannato. Sapeva perfettamente che quell’area era sotto la competenza del Demanio e che c’erano vincoli legati a usi militari. È falso dire che non ha avuto risposte. Le ha avute, e anche tempestivamente».

Tranchida, poi, non si rassegna all’idea che il Ministero della Difesa possa utilizzare quella stessa area per impiantarvi una nuova base militare: «Lì ci sono quartieri residenziali, nascerà una Casa di Comunità dell’Asp, ci saranno scuole e servizi. Non è concepibile militarizzare quella zona. Non si possono mettere siti militari dentro la città».

Infine, il sindaco smonta la narrativa secondo cui il Comune avrebbe bloccato il progetto della cittadella sportiva: «A novembre 2024 riceviamo una manifestazione di interesse. Ma si tratta solo di un rendering, di un’idea vista in tv. Una proposta più concreta arriva ad aprile 2025, ma resta una candidatura “di larga massima”. E va ricordato: non si può presentare un progetto al Comune se non si è proprietari dell’area o se non si ha la disponibilità. È la legge a dirlo, non Tranchida».

La conclusione è netta: «Noi andiamo avanti. Sosteniamo ogni iniziativa imprenditoriale, purché sia nell’interesse della città e nel rispetto della legalità. E per quanto riguarda la cittadella, ci interessa come progetto pubblico per lo sport, non come paravento per altro».

Appuntamento ora alla conferenza “politica” annunciata per l’11 luglio, in cui Tranchida promette di raccontare tutta la verità, punto per punto, sulle accuse e gli attacchi subiti nelle ultime settimane. Uno scontro che si preannuncia ancora lungo. E sempre più frontale.