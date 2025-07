Mazara del Vallo, al via la Festa della Madonna del Paradiso

10/07/2025 09:29:00

Ha preso ufficialmente il via ieri, martedì 9 luglio, la Festa della Madonna del Paradiso, co-patrona della città di Mazara del Vallo.

Come da tradizione, l’evento si è aperto con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella nel Santuario dedicato alla Madonna. Al termine della messa, si è svolta la suggestiva processione della "Discesa della Madonna", che ha visto il trasporto dell’effige sacra dalla chiesa-santuario fino alla Basilica Cattedrale.

La partecipazione è stata, come ogni anno, molto sentita: migliaia di fedeli, turisti e visitatori si sono riversati lungo le strade del centro per accompagnare l’effige della Madonna, testimoniando profonda devozione e attaccamento alla tradizione religiosa locale. Il corteo religioso ha seguito il percorso tradizionale, toccando alcune delle vie e piazze principali della città: piazza Madonna del Paradiso, via Madonna del Paradiso, corso Vittorio Veneto, piazza De Gasperi, via Maccagnone, corso Armando Diaz, piazza Mokarta, via San Giuseppe, piazza della Repubblica, via Santissimo Salvatore, fino alla Basilica Cattedrale. In rappresentanza dell’amministrazione comunale erano presenti il vice sindaco Vito Billardello e l’assessore Germana Abbagnato, che nel pomeriggio hanno reso omaggio all’effige della Madonna con la tradizionale deposizione di una corona di fiori, accolti dal parroco don Romani Ntumba Tshimbawu.

Il Comune ha inoltre predisposto, tramite la Polizia Municipale, una regolamentazione straordinaria della viabilità per garantire lo svolgimento sicuro della processione. Con l’ordinanza n. 12972025 sono stati istituiti divieti di sosta e di transito lungo tutto il tragitto del corteo, in vigore dalle ore 10:00 fino al termine delle celebrazioni serali. La Festa della Madonna del Paradiso proseguirà fino al 20 luglio, con altri appuntamenti religiosi di rilievo: domenica 13 luglio si terrà la Festa dell’Incoronazione, mentre domenica 20 luglio è previsto il rientro dell’effige della Madonna nel Santuario. Anche in queste occasioni sarà presente il gonfalone del Comune, con delegazioni istituzionali e vigili urbani in alta uniforme.