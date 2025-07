12 Luglio: Sinner in finale a Wimbledon, pesanti attacchi russi, 798 vittime a Gaza

12/07/2025 08:26:00

E' il 12 Luglio 2025. Ecco alcuni dei più importanti fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei principali quotidiani.

• Sinner ha battuto Djokovic e per la prima volta nella sua carriera si è guadagnato la finale di Wimbledon, che giocherà domani contro Alcaraz

• Trump ha specificato che le armi che si è impegnato a fornire all’Ucraina verranno pagate dalla Nato

• Stanotte la Russia ha attaccato pesantemente con droni e missili diverse regioni ucraine, e in reazione la Polonia ha schierato i caccia

• L’Onu ha contato quante persone sono morte in due mesi a Gaza mentre erano in fila per il cibo: 798

• L’Ue è in attesa della lettera sui dazi da parte dell’amminitrazione statunitense, il cui arrivo è imminente

• Sui social della Casa Bianca è stata pubblicata un’immagine di Trump nei panni di Superman

• L’aereo precipitato un mese fa in India cadde perché uno dei due piloti spense i motori, non si sa se per errore o volontariamente

• Il Pkk ha iniziato a disarmarsi bruciando i suoi mitra in un braciere durante una cerimonia simbolica nel Kurdistan iracheno

• I talebani hanno pubblicato un video per attrarre turisti così bizzarro da sembrare uno scherzo

• In Germania il Land della Renania-Palatinato impedirà di lavorare per la pubblica amministrazione a chi è iscritto a un’associazione estremista, AfD compresa

• Nella bocca di Chiara Poggi è stato individuato un dna maschile sconosciuto, ma potrebbe essere dell’assistente del medico legale

• Francis Kaufmann è arrivato in Italia (sull’aereo aveva dato in escandescenza) ed è stato portato a Rebibbia

• Fabrizio Corona è stato condannato a risarcire una giudice: lei gli aveva revocato i domiciliari, lui la aveva denigrata sui social

• In provincia di Pesaro e Urbino un uomo ha fatto irruzione alla festa di compleanno di una bambina per uccidere la propria cognata

• Una decisione della Corte d’Appello di Milano ha stabilito che le spese di ricovero in rsa per i malati di Alzheimer sono a carico della Asl

• Sembra che mercoledì l’Ue annuncerà un aumento delle accise su sigarette e tabacco

• Pare che Jeff Bezos voglia comprare Vogue per la moglie Lauren Sánchez (che pare fosse tra i partecipanti dell’asta per la prima borsa Birkin)

• Il Tribunale dei ministri ha concesso a Bongiorno, avvocata di Nordio, di vedere gli atti del caso Almasri

• Dopo aver comprato i cereali Kellogg’s, la Ferrero starebbe per comprare anche Cpk, produttore francese di cioccolato e caramelle

• La villa sul lago di Como di Fedez e Chiara Ferragni è stata venduta per 13 milioni di euro

• La cittadina di Dolton, alla periferia di Chicago, ha comprato la casa natale del Papa per farne un sito turistico

• Pogačar ha vinto la settima tappa del Tour de France e si è ripreso la maglia gialla da van der Poel

• Il francese (corso) François Modesto è stato nominato direttore tecnico della Juventus

• A Parigi sono tornate a funzionare le pale del Moulin Rouge, che erano ferme dal 2004

• Inaspettatamente, Justin Bieber ha pubblicato un nuovo album che si intitola Swag (cioè «figo»)

• Giorgio Armani ha festeggiato i 91 anni con una cena in famiglia, con i tortellini piacentini che gli preparava la nonna

• A 88 anni è morto Goffredo Fofi, intellettuale, critico cinematografico militante, che tra le altre cose scrisse la sceneggiatura del film di Bellocchio Sbatti il mostro in prima pagina



• Sono morti l’ex presidente dell’Ascoli calcio Francesco Bellini (77 anni), il consigliere presidenziale statunitense David Gergen (83), il partigiano Franco Guazzaloca (99), l’imprenditore nella sanità Emmanuel Miraglia (85)



Titoli

Corriere della Sera: Trump: armi a Kiev, paga la Nato

la Repubblica: Trump / minaccia / Putin

La Stampa: Armi a Kiev, beffa Trump / “Io vendo, paga la Nato”

Il Sole 24 Ore: Giorgetti: le banche facciano più credito / Patuelli: anticipato il taglio dei tassi Bce

Avvenire: Più missili che mattoni

Il Messaggero: Armi Usa a Kiev, paga la Nato

Il Giornale: Garlasco, altro pasticcio / Spunta un dna misterioso

Qn: Trump alza il tiro sui dazi / Ma la Ue cerca l’accordo

Il Fatto: Caso tangenti in Sicilia: / La Russa citato 27 volte

Libero: Stangata Ue sul fumo

La Verità: L’Ue prova a tramare col Colle / per esautorare il Parlamento

Il Mattino: Trump: armi a Kiev, paga la Nato

il Quotidiano del Sud: Dazi, giochiamo all’attacco

il manifesto: Fare fuoco

Domani: Le armi per Kiev le paga la Nato / L’Europa alle strette pure sui dazi