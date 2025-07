Incidente frontale sulla SS187 tra Castellammare e Scopello: quattro feriti, uno grave

12/07/2025 23:32:00

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 187, nel tratto che collega Castellammare del Golfo al borgo di Scopello, nei pressi della zona panoramica del belvedere.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un violento scontro frontale tra due automobili, a bordo delle quali viaggiavano le persone rimaste ferite. Il bilancio provvisorio è di quattro feriti, di cui almeno uno in condizioni tali da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, giunto sul posto per il trasferimento urgente in ospedale.

Sul luogo dell’impatto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per regolare il traffico, e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione.

La SS187 è una delle arterie più trafficate in estate, anche per via della vicinanza con le località turistiche di Scopello e la Riserva dello Zingaro. Proprio in questi tratti, purtroppo, non sono rari gli incidenti, spesso causati da sorpassi azzardati o dall’alta velocità.