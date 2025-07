Consegnato dal GAL Elimos un Ford Tourneo all’Anffas di Marsala

12/07/2025 11:19:00

Consegnato ieri a Palermo dal GAL Elimos un mezzo Ford Tourneo all’Anffas Aps di Marsala. Si tratta di un nuovo importante passo verso la mobilità garantita e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione, il mezzo consegnato è attrezzato per il trasporto sociale, grazie all’impegno del GAL Elimos per l’Associazione ANFFAS APS Marsala.

L’automezzo, insieme ad altri tre, è stato concesso in comodato d’uso gratuito nell’ambito del progetto sostenuto dalla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020 e con riferimento al PAL “Terre degli Elimi 2022”. L’intervento ha lo scopo di facilitare l’accesso ai servizi di trasporto per persone con disabilità e bisogni speciali nei territori di Marsala e Pantelleria. Sarà utilizzato esclusivamente per finalità sociali.

Il GAL Elimos – rappresentato dal presidente Dott. Liborio Furco – ha formalizzato la consegna attraverso un contratto che prevede l’utilizzo prioritario dei veicoli per i servizi di trasporto sociale (taxi solidale), con particolare attenzione agli anziani, disabili, minori e soggetti vulnerabili.

La presidente dell’ANFFAS Marsala, Anna Maria Casano, ha espresso gratitudine per questa importante dotazione: “Grazie al GAL Elimos possiamo rafforzare il nostro impegno quotidiano verso una società più inclusiva. Questo mezzo rappresenta un’opportunità concreta per continuare il nostro servizio alla collettività. Il veicolo, personalizzato con i loghi del GAL Elimos, dell’ANFFAS Marsala, dell’Unione Europea, della Regione Siciliana e dei partner istituzionali, diventa così un simbolo visibile del lavoro sinergico tra enti pubblici e terzo settore. Si tratta di un’unità moderna e funzionale, pronta a servire la comunità locale”.

L’assegnazione del mezzo all’Anffas, ed alle altre 3 realtà operanti all’interno dei 14 Comuni del Gal, si inserisce in un piano più ampio volto alla creazione di una rete di trasporto sociale inclusivo nel territorio del Gal ELIMOS.

Soddisfazione anche per Marika Pollari: “Ho partecipato alla manifestazione di interesse promossa dal GAL Elimos in qualità di progettista dell’Anffas, con l’obiettivo di garantire servizi di trasporto solidale inclusivo a beneficio delle persone con disabilità e di tutte le fasce fragili della cittadinanza locale, per servizi specifici al territorio fra i quali, trasporto per chemioterapie, visite specialistiche e tutto ciò di cui la collettività ha bisogno. È un orgoglio vedere questo progetto concretizzarsi in un servizio per la cittadinanza di Marsala e di Pantelleria”.