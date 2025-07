Marsala, passaggio della campana al Rotary Club

13/07/2025 15:49:00

Da un ingegnere a un medico, ma con la stessa visione: quella di rendere il mondo e l’uomo migliori, nel solco dello spirito rotariano. Domenica scorsa si è svolta la cerimonia del Passaggio della Campana del Rotary Club di Marsala: il presidente uscente Andrea Aldo Galileo ha passato il testimone al nuovo presidente Antonio Giovanni De Vita, che guiderà il club per l’anno rotariano 2025-2026.

Alla cerimonia, molto partecipata, erano presenti il Governatore uscente del Distretto Sicilia-Malta, Giuseppe Pitari, insieme ai past governatori Gaetano Lo Cicero, Giovanni Vaccaro e Goffredo Vaccaro. Presenti anche il sindaco di Marsala Massimo Grillo, il deputato regionale Stefano Pellegrino, il colonnello Daniele Mastroberti (comandante del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare), l’assistente del Governatore per il 2025/2026 Francesco Bambina, l’assistente 2024/2025 Giuseppe Sinacori, e i presidenti del Lion’s Club e del Kiwanis Marsala, Diego Maggio e Francesco Gerardi.

Il governatore Pitari ha salutato con orgoglio la recente nomina del siciliano Francesco Arezzo a Presidente Internazionale del Rotary, “un grande onore per Ragusa, la Sicilia e l’Italia tutta”. Rivolgendosi al presidente uscente, lo ha definito “persona trasparente, coerente, sensibile e, soprattutto, un amico”.

Andrea Aldo Galileo ha ricordato i momenti salienti del suo mandato con un video che ha ripercorso le attività dell’anno appena concluso.

Il nuovo presidente Antonio Giovanni De Vita, nel suo intervento, ha fissato la rotta per il futuro: «Il mio impegno sarà guidare il nostro Club con ascolto, trasparenza e spirito di squadra, valorizzando le competenze e le idee di ciascuno. Nessun presidente realizza qualcosa da solo: ogni successo è frutto di un impegno condiviso, come ci ricorda il tema presidenziale 2025-2026 del Rotary International: Uniti per fare del bene».

Durante la serata sono stati presentati i componenti del nuovo Consiglio Direttivo:

Vice Presidente : Marilena Lo Sardo

: Marilena Lo Sardo Presidente eletta : Lucia Sciacca

: Lucia Sciacca Past President : Andrea Aldo Galileo

: Andrea Aldo Galileo Segretario : Vincenzo Trapani

: Vincenzo Trapani Segretario Esecutivo : Daniele Pizzo

: Daniele Pizzo Tesoriere : Andrea Pipitone

: Andrea Pipitone Prefetto : Michele Conticelli

: Michele Conticelli Co-prefetto : Rosaria Campo

: Rosaria Campo Consiglieri: Salvatore Bottone, Maurizio Cimiotta, Antonino Genovese, Gaspare Licari e Alessio Mancuso

Un nuovo anno di attività si apre dunque per il Rotary Club di Marsala, all’insegna del dialogo, dell’entusiasmo e dell’impegno per la comunità.