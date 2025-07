Trapani, taxi prende fuoco mentre è in marcia: il video

13/07/2025 22:13:00

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 13 luglio, a Trapani. Un’auto ha preso fuoco improvvisamente mentre era in marcia lungo via Conte Agostino Pepoli, nei pressi di un noto supermercato.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un taxi con a bordo due passeggeri, un uomo e una donna di origine straniera. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: il conducente è riuscito a fermarsi in tempo e tutti gli occupanti sono usciti dal veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia e i Vigili del Fuoco, che al momento dell’arrivo continuavano le operazioni di spegnimento del rogo. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. L'auto, completamente distrutta, è stata messa in sicurezza.

Nel video pubblicato su Tp24 si vedono le fiamme alte e il denso fumo nero che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti.

Guarda qui il video dell’incendio.