ABA.La Vita e l'impegno per l'inclusione dei bambini a Trapani

13/07/2025 06:00:00

ABA.La Vita è un'organizzazione no-profit che si dedica all'inclusione di bambini tra i 2 e i 13 anni nei territori di Valderice, Trapani ed Erice. L'intervista ha esplorato la missione, le attività, l'impatto e le future aspirazioni di questa realtà fondamentale per molte famiglie.

L'associazione ABA La Vita è nata con l'obiettivo primario di supportare le famiglie e i bambini con bisogni speciali, promuovendo l'inclusione e offrendo percorsi di crescita personalizzati. La sua missione fondamentale è garantire a ogni bambino il diritto di sviluppare appieno il proprio potenziale, favorendo l'autonomia e la partecipazione attiva nella società. Questo si traduce quotidianamente in interventi mirati e un sostegno costante alle famiglie. L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è stata una scelta strategica per rafforzare la trasparenza, la credibilità e la capacità di operare in modo più strutturato e riconosciuto a livello nazionale.

ABA La Vita offre una vasta gamma di servizi e attività, tra cui:

Percorsi di supporto individualizzati: L'associazione segue un modello di intervento personalizzato, adattato alle specifiche esigenze di ogni bambino.

Laboratori e gruppi di socializzazione: Vengono organizzate attività ludiche e formative per favorire l'interazione tra i bambini, lo sviluppo delle competenze sociali e l'integrazione nel gruppo dei pari.

Eventi aperti alla comunità: L'associazione promuove regolarmente iniziative di sensibilizzazione e integrazione aperte a tutta la cittadinanza, come giornate di gioco, spettacoli o eventi informativi, per abbattere le barriere e promuovere una cultura dell'inclusione.

Dalla sua fondazione, ABA La Vita ha raggiunto significativi traguardi, testimoniati dai feedback positivi delle famiglie. Sebbene non possano essere condivise storie specifiche per questioni di privacy, l'associazione ha visto numerosi bambini migliorare le proprie capacità comunicative, sociali e cognitive, raggiungendo una maggiore autonomia e partecipazione.

Le principali sfide che l'associazione incontra quotidianamente riguardano la necessità di risorse economiche e la ricerca di una sede adeguata. Attualmente, ABA La Vita è alla ricerca di una "casa": uno spazio ampio, con un'area esterna, che possa accogliere al meglio le attività e i bambini, offrendo un ambiente stimolante e sicuro.

Per i prossimi 5 anni, l'associazione ambisce a consolidare e espandere i propri servizi, raggiungere un numero maggiore di famiglie e divenire un punto di riferimento ancora più solido per l'inclusione nel territorio. L'obiettivo a lungo termine è costruire una comunità sempre più accogliente e inclusiva, dove ogni bambino possa sentirsi valorizzato e avere le stesse opportunità.

ABA La Vita collabora attivamente con enti pubblici, professionisti del settore e altre associazioni, creando una rete di supporto per massimizzare l'efficacia degli interventi. La comunità locale di Valderice ha mostrato un grande spirito di solidarietà, partecipando agli eventi e sostenendo le iniziative dell'associazione.

Cittadini e aziende possono contribuire in diversi modi:

Donazioni economiche: Ogni contributo, grande o piccolo, è fondamentale per sostenere le attività dell'associazione e i percorsi terapeutici dei bambini.

Volontariato: Il tempo e le competenze dei volontari sono preziosi per l'organizzazione di eventi, attività e supporto alle famiglie.

Diffusione della conoscenza: Parlare dell'associazione, condividere le sue iniziative e sensibilizzare sull'importanza dell'inclusione aiuta a raggiungere più persone e a creare una rete di supporto più ampia.

"A chi ci sta guardando, sia esso un genitore che cerca aiuto, un professionista interessato a collaborare o un semplice cittadino, vogliamo lasciare un messaggio di speranza e un invito all'azione," afferma un rappresentante dell'associazione. "Ogni passo verso l'inclusione è un passo verso una società migliore per tutti. Insieme possiamo costruire un futuro in cui la diversità sia una ricchezza e non una barriera."

Per maggiori informazioni sull'associazione ABA La Vita, per sostenere le loro attività o per chiedere aiuto, è possibile contattarli tramite l'indirizzo mail: assoabalavita@gmail.com

