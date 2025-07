Il SiciliAmbiente Film Festival al fianco di Legambiente per la tutela di San Vito Lo Capo

14/07/2025 13:00:00

Da oggi al 19 luglio, San Vito Lo Capo ospita la 17ª edizione del SiciliAmbiente Film Festival, un appuntamento ormai consolidato che va oltre la proiezione di film e documentari, diventando uno spazio di riflessione collettiva sui grandi temi dell’ambiente e dei diritti umani. In prima linea, tra le tante iniziative in programma, si conferma la collaborazione con il Circolo Legambiente Pizzo Cofano, attivo da anni nella salvaguardia del patrimonio naturalistico del territorio.

Presso l’infopoint del festival sarà possibile sostenere concretamente le attività del circolo attraverso diverse iniziative. Tra queste, spicca la campagna di raccolta firme per la petizione #SSVLC – Salviamo San Vito Lo Capo, che chiede interventi urgenti per contrastare l’erosione costiera e preservare l’autenticità della spiaggia e del golfo di San Vito. La petizione, promossa da Legambiente Pizzo Cofano, si rivolge a istituzioni locali, regionali e nazionali, ed è firmabile anche online: change.org/salviamosanvitolocapo.

Inoltre, il festival ospita un punto di raccolta dedicato alla campagna “Solo il vetro è vetro… anche a San Vito”, promossa in collaborazione con il Consorzio Recupero Vetro e il Comune di San Vito Lo Capo. L’iniziativa punta a sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza di una corretta raccolta differenziata del vetro, contribuendo così a un ambiente più pulito e sostenibile.

Uno degli appuntamenti più significativi sarà l’evento pubblico “Aspettando Goletta Verde: Salviamo San Vito Lo Capo”, in programma giovedì 18 luglio alle 19:30. Un momento di confronto aperto alla cittadinanza, in cui interverranno Giuseppe Messina, presidente del Circolo Legambiente Pizzo Cofano; Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia; e Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo. Un’occasione per rafforzare il legame tra comunità locale, istituzioni e associazioni ambientaliste, nella convinzione che la partecipazione sia la chiave per affrontare le sfide ambientali.

Il SiciliAmbiente Film Festival è promosso dal Comune di San Vito Lo Capo, da Demetra Produzioni e dall’associazione culturale Cantiere 7, con il sostegno dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – Sicilia Film Commission, e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Il festival si avvale anche della collaborazione di importanti realtà come Greenpeace Italia, Amnesty International, AAMOD e Ttpixel.

Per maggiori informazioni: www.festivalsiciliambiente.it