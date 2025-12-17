Pantelleria, Carmine Vitale confermato direttore facente funzioni del Parco Nazionale

17/12/2025 09:00:00

Carmine Vitale è stato confermato direttore facente funzioni dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. La proroga dell’incarico è stata disposta con la deliberazione n. 25 del 15 dicembre 2025 dal Commissario Straordinario dell’Ente.

Il geologo Vitale aveva già ricoperto lo stesso ruolo nel semestre precedente, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025. Il nuovo incarico avrà una durata di sei mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, ed è rinnovabile, salvo la cessazione automatica alla data di insediamento del direttore nominato secondo le procedure previste dalla legge 394/91.

Alla base della decisione, come si legge nell’atto, vi sono l’accuratezza e la dedizione dimostrate da Vitale nello svolgimento delle funzioni direttoriali nel corso del secondo semestre del 2025. Il rinnovo garantisce una necessaria continuità amministrativa in una fase particolarmente delicata per l’Ente, caratterizzata da programmi, progetti e interventi di recente avvio, molti dei quali in avanzato stato di attuazione o prossimi alle scadenze di rendicontazione.

Durante il periodo di incarico, Vitale ha puntato con decisione sulla coprogettazione con la comunità locale, valorizzando il lavoro di squadra con i colleghi dell’Ente e favorendo il coinvolgimento attivo di istituzioni, associazioni e cittadini.

«Ringrazio il Commissario Straordinario Italo Cucci – ha dichiarato Vitale – per avermi concesso la proroga del mandato, consentendomi di proseguire una collaborazione piacevole e costruttiva, finalizzata al completamento degli obiettivi più complessi ancora in corso e all’avvio di nuove attività necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio». «Desidero ringraziare anche il Comune, la Regione e tutte le associazioni locali, le aziende e i cittadini – ha concluso – per il ruolo attivo svolto nella realizzazione delle numerose iniziative portate avanti in questi mesi».



