14 Luglio: Sinner re di Wimbledon, Trump minaccia nuovi dazi, ira di Macron

14/07/2025 07:09:00

E' il 14 Luglio, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. È il primo italiano a riuscirci. Ha battuto Carlos Alcaraz, il suo eterno rivale, in tre ore e quattro minuti e quattro set (4-6,6-4, 6-4, 6-4)

• Trump ha inviato una lettera con la quale minaccia nuovi dazi al 30 per cento per tutta l’Unione europea

• Il papa ieri ha detto messa nella piccola parrocchia di San Tommaso da Villanova, a Castel Gandolfo, a pochi passi dal Palazzo apostolico

• Macron parlando dei dazi americani ha usato i toni che di solito riserva a Putin. «Mai la nostra libertà è stata minacciata fino a questo punto». La Francia aumenterà le spese militari, che ammonteranno al doppio rispetto al 2017

• È stato ritrovato sano e salvo il piccolo Allen Bernard Ganao, 5 anni, origini filippine, affetto da una forma di autismo, che era scomparso da un campeggio vicino a Ventimiglia

• Il padre del ragazzo di 17 anni morto giovedì seppellito dalla sabbia in una spiaggia di Montalto di Castro è indagato per omicidio colposo

• La Procura di Pavia sta indagando sul Dna maschile «ignoto» ritrovato all’interno della bocca di Chiara Poggi

• Gli Elkann daranno 175 milioni di euro all’agenzia delle entrate per le tasse non pagate sull’eredità della nonna Marella e le relative sanzioni. Il Fatto scrive che John Elkann chiederà di essere destinato ai lavori socialmente utili

• Putin in privato starebbe spingendo perché l’Iran interrompa il programma di arricchimento dell’uranio



• È stato firmato un accordo che prevede la nascita di uno «Stato della Nuova Caledonia» inscritto nella Costituzione francese

• Una frana ha di nuovo bloccato la strada che collega Cortina al resto del Veneto

• A Firenze due uomini si sono arrampicati fino in cima alla Basilica di Santa Croce

• Il Chelsea ha vinto iI Mondiale per club battendo il Paris Saint-Germain 3 a 0

• Il belga Merlier ha vinto la nona tappa del Tour de France in volata

• Il calciatore Lamine Yamal ha festeggiato i suoi 18 anni in una lussuosa villa in Catalogna ricevendo in regalo gioielli da mezzo milione di euro

• È morto John Martin (85 anni), l’editore americano che aveva conosciuto Charles Bukowski in un ufficio postale e aveva deciso di scommettere su di lui

• Sono morti il partigiano Renzo Battaglia (98), l’ex presidente nigeriano Muhammadu Buhari (82), il manager di Gianni Morandi Luigi Zannoni (77)



Titoli

Corriere della Sera: Sinner fa la Storia / Il primo italiano / re di Wimbledon/ «Era il mio sogno»

la Repubblica: Il re di Wimbledon

La Stampa: Il Re del Mondo

Il Sole 24 Ore: Lavoro / Giovani, scontro / sulle assunzioni / fino a 650 euro

Il Messaggero: Pensioni di invalidità, si cambia

Il Giornale: Mina Macron sui dazi

Qn: L’Europa tratta sui dazi / Meloni: la Ue si farà valere

Il Fatto: Meloni vuole dare 4 miliardi / in più alle armi già quest’anno

Leggo: King Jannik

Libero: L’erba di Sinner è quella più verde

La Verità: Era ora: gli Agnelli pagano le tasse

Il Mattino: Dazi Usa, Ue pronta a trattare

il Quotidiano del Sud: Febbre da (in)sicurezza

Domani: Trump attacca, l’Europa balbetta / Bruxelles “congela” i controdazi