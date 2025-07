Incendio vicino all’A29: chiuso tratto autostradale vicino Santa Ninfa

14/07/2025 17:31:00

Un vasto incendio sta interessando l’area adiacente allo svincolo di Santa Ninfa lungo l’autostrada A29. Le fiamme, sospinte dal vento e alimentate dalla vegetazione secca, si sono avvicinate pericolosamente alla carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Trapani, con il supporto delle squadre ANVVFC di Santa Ninfa e Mazara del Vallo.

A scopo precauzionale, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea del tratto interessato, (foto Castelvetranonews) in attesa delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona. Solo dopo il completo spegnimento dell’incendio e la verifica delle condizioni dell’asfalto e delle barriere laterali sarà possibile procedere alla riapertura. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi di un’azione dolosa o dell’innesco da parte di una sigaretta gettata incautamente.