Curatolo Arini, 150 anni di storia: una serata tra vino, musica e territorio

14/07/2025 14:32:00

Venerdì 18 luglio, il baglio Curatolo Arini ospita una serata dedicata ai 150 anni dell’azienda.

Un anniversario importante che sarà celebrato con un evento che intreccia musica dal vivo, degustazioni e momenti dedicati alla narrazione della storia aziendale.

L’apertura musicale è affidata ad Andrea Posani, accompagnato dal violino di Silvia Di Chiara, per un set acustico essenziale. A seguire, il concerto di WARCO, che presenterà il suo ultimo lavoro discografico Biesina. Un progetto che mescola sonorità indie pop, Lo-Fi rock ed elettronica, con inserti legati alla tradizione bandistica e orchestrale, frutto della collaborazione con il produttore e polistrumentista Fabio Genco. Nel corso della serata spazio anche al DJ set di Flavio Montalto e Andrea Genna, che accompagneranno il pubblico fino a fine evento.

Non mancheranno i vini della casa Curatolo Arini e le proposte gastronomiche curate in collaborazione con Busiate e Gin Jolie. Un’occasione per trascorrere qualche ora nel segno della convivialità, in un contesto che tiene insieme territorio, prodotto e racconto.

L’ingresso è su prenotazione al link: boxol.it

Per informazioni: +39 389 8306189.