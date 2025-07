Luigi Lo Cascio apre la XX edizione di Terrazza d’Autore con le sue “Storielle”

14/07/2025 16:07:00

Sarà Luigi Lo Cascio a inaugurare la 20ª edizione di Terrazza d’Autore, storica rassegna letteraria che anche quest’anno torna a Valderice con il suo sguardo sul mondo contemporaneo tra parole, visioni e riflessioni.

L’appuntamento è fissato per lunedì 15 luglio, alle ore 19, presso il Teatro comunale “On. Nino Croce”.

L’attore, regista e scrittore palermitano presenterà il suo ultimo libro, “Storielle per granchi e per scorpioni” (Feltrinelli), in un dialogo con la giornalista Ornella Fulco, curatrice della rassegna insieme a Stefania La Via. Il volume raccoglie racconti brevi, poetici e taglienti, che si muovono tra la favola filosofica e l’allegoria contemporanea. Con uno stile che richiama Brecht, Kafka, Calvino e Buzzati, Lo Cascio costruisce piccole narrazioni in bilico tra logica e assurdo, umano e animale, comico e tragico.

Un libro che interroga e spiazza. L’incontro sarà anche un modo per celebrare i vent’anni di Terrazza d’Autore, che si conferma spazio di confronto e ricerca, capace di mettere in relazione autori e pubblico in un clima di ascolto e partecipazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: terrazzadautore@gmail.com – www.facebook.com/terrazzadautore