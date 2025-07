“A Partinico un reparto di ortopedia d’eccellenza: il mio grazie"

14/07/2025 08:20:00

Una brutta caduta, il dolore, la paura. Ma anche la sorpresa di scoprire una sanità che funziona, fatta di competenza e umanità. Paola Prizzi, residente a Castellammare del Golfo, ha voluto raccontare così la sua esperienza nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Partinico.

«Non conoscevo questa struttura, l’ho scoperta mio malgrado – scrive – e ne sono rimasta colpita. Un affiatato gruppo di giovani medici e paramedici, preparatissimi, gioviali, disponibili. Il dottor Palazzolo, il dottor Vercio, e lo staff paramedico: Marcello, Franca, Rosario, Vincenzo, Rossella... Il dolore si sopporta meglio tra un sorriso e una battuta».

Parole semplici, ma profonde, che sottolineano il valore di chi ha scelto di restare a lavorare in Sicilia, rinunciando a stipendi più alti o a ospedali blasonati del Nord: «Il merito maggiore di questi giovani è proprio questo. Troppo spesso si parla di “fuga di cervelli”. Ma a Partinico, per motivi che non conosco, è avvenuto il miracolo: un ritrovarsi di professionisti bravi e motivati. Quindi è possibile!»

Una testimonianza che va in controtendenza e che merita di essere ascoltata. «Il giornalismo – scrive Paola – non deve solo denunciare, ma anche raccontare ciò che funziona. Per questo vi invio queste righe. Perché a volte, anche in Sicilia, si incontra un’eccellenza che va difesa e raccontata».