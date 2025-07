Cinema, ambiente e grandi ospiti: al via il Marettimo Italian Film Fest 2025

14/07/2025 10:24:00

Dal 14 al 19 luglio, l’isola di Marettimo torna a essere teatro di cinema e cultura con la sesta edizione del Marettimo Italian Film Fest – I Profumi del Mare 2.0, un festival che mescola proiezioni, dibattiti, spettacolo e promozione del territorio.

Organizzato dall’associazione culturale SoleMar-Eventi, con il sostegno di istituzioni regionali e nazionali, il MIFF si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana.

La rassegna sarà inaugurata lunedì 14 luglio al Variety Village con la presentazione a cura di Gabriella Carlucci e la musica del maestro Alberto Anguzza. Seguirà la proiezione del film 100 di questi anni, prodotto per il centenario dell'Istituto Luce. Ogni sera, tra Scalo Nuovo e Scalo di Mezzo, spazio a interviste, film, concerti e momenti di confronto. Tra gli ospiti annunciati: Claudia Gerini, Nancy Brilli (che riceverà il premio “Eccellenza della Commedia”), Licia Colò (premio “Folco Quilici”), Massimiliano Gallo, Gabriella Buontempo, Federica Lucisano, e ancora Veronica Maya, Giordano Bruno Guerri, Pierluigi Diaco, Alessio Orsingher e Rita Forte.

Il festival proporrà anche ogni pomeriggio il seguitissimo show culinario dello chef Peppe Giuffrè, con il comico Stefano Masciarelli, in un mix tra cucina, ironia e racconto del territorio. Tra i film in calendario: Napoli/New York di Gabriele Salvatores e Sapore di Mare di Carlo Vanzina (15 luglio), Afrodite con Ambra Angiolini (16 luglio), L’Abbaglio di Roberto Andò (17 luglio), Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani (18 luglio). Gran finale sabato 19 luglio, con la consegna dei Premi Stella Maris e i riconoscimenti speciali a Poste Italiane, al Centro SAR di Trapani Birgi e alla nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare. A chiudere la manifestazione, il concerto di Ron, in esclusiva per il MIFF, sul palco dello Scalo Nuovo.

Intorno al festival, prosegue anche l’attività della Summer School ambientale promossa da SoleMar Eventi, dedicata alla tutela dell’ecosistema marino e alla sostenibilità, realizzata in collaborazione con il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta “Isole Egadi”.