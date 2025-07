Ermal Meta in concerto a Marsala il 7 agosto

14/07/2025 09:08:00

Dopo il successo del tour nei più importanti teatri italiani, Ermal Meta è ora protagonista del "Live 2025" che lo sta portando sui palchi estivi e in location speciali in tutta Italia.

L'unica data in Sicilia Occidentale sarà a Marsala il 7 agosto, alle ore 21.00, e vedrà nell’organizzazione una partnership strategica tra due protagonisti nell’organizzazione di eventi: MeMA (Mediterranean Music Association) e Handball Erice/HE Eventi, che potranno contare sul patrocinio del Comune di Marsala.

Ad accompagnare Ermal Meta ci sarà ancora l'ironia di Davide Antonio Pio, pianista e co-autore dello spettacolo, con l'aggiunta di un terzetto d'archi ad impreziosire un viaggio di musica e parole che racconta l'essenza stessa dell'ispirazione artistica. Un percorso sempre diverso, che si snoda tra i grandi successi di repertorio e alcuni brani inediti, tutti resi attraverso un'orchestra di tastiere, chitarre ed altri effetti in un continuo fluire di sperimentazioni sonore. Ogni sera lo show si trasforma in un sogno che prende forma, proprio come un motivo che affiora nella notte svelando sfumature inedite artistiche e personali. Un periodo molto denso per Ermal Meta che, oltre al tour, ha condotto per il secondo anno il Concerto del Primo Maggio a Roma ed è in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo "Ferma gli orologi".

È inoltre uscito il 13 maggio il suo secondo romanzo dal titolo "Le camelie invernali".

Biglietti, a partire da 16 euro su TicketOne, Tickettando e presso I Viaggi dello Stagnone (Via dei Mille , Marsala -tel. 0923956105).