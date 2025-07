Misiliscemi ricorda Paolo Borsellino e le vittime di mafia con due eventi 

15/07/2025 18:00:00

Nel 33° anniversario della strage di via D’Amelio, l’Amministrazione Comunale di Misiliscemi rinnova il proprio impegno per la legalità e la memoria con due significativi appuntamenti, volti a commemorare tutte le vittime della mafia e a sensibilizzare la cittadinanza sul valore della giustizia e del coraggio civile.

Il 19 luglio 1992, in via D’Amelio a Palermo, venivano assassinati il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Un attentato che ha segnato profondamente la storia italiana e che oggi, a distanza di oltre trent’anni, continua a interrogare le coscienze e a richiamare alla responsabilità collettiva.

Per onorare questa ricorrenza, il Comune di Misiliscemi ha promosso due momenti di riflessione pubblica.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 18 luglio alle ore 21.15 al Molo Uccello Pio di Salinagrande, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale “Vite private” di e con Rosaria Bonfiglio. La pièce è ispirata alle storie vere di Rita Atria e Margherita Asta, due giovani donne trapanesi accomunate da una profonda ferita causata dalla violenza mafiosa. Attraverso uno sguardo intimo e narrativo, l’autrice mette in luce il coraggio e il dolore, ma anche la forza di rinascita e di denuncia, offrendo al pubblico uno spazio di condivisione e consapevolezza.

Il secondo evento è previsto per mercoledì 31 luglio alle ore 21.15, nel piazzale della Casa Comunale di Misiliscemi (Strada Salinagrande n. 23), con la presentazione del libro “Traditi – Le mie verità sui misteri di Palermo e sulla Magistratura” di Antonio Ingroia, scritto in dialogo con il giornalista Massimo Giletti. L’ex magistrato, oggi avvocato, ripercorre in questo volume il suo vissuto nella Procura di Palermo, accanto a figure come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, soffermandosi su ombre, misteri irrisolti e verità scomode che ancora gravano sulla storia recente dell'antimafia italiana. Il libro si presenta come un memoriale lucido e appassionato, che invita alla riflessione critica sulla giustizia, sulla politica e sul senso di appartenenza civile.

“Ricordare significa anche agire – ha dichiarato il sindaco Salvatore Tallarita –. Con questi eventi vogliamo rendere omaggio a chi ha dato la vita per combattere la mafia e ribadire il nostro impegno costante contro ogni forma di abuso, omertà e violenza. La memoria, se condivisa e vissuta, diventa uno strumento potente di cambiamento e di crescita per tutta la comunità”.