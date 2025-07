“La Corrida di PiPPI”, il DSS 50 porta in scena talenti, famiglie e comunità in una ser...

15/07/2025 14:13:00

Si terrà domani sera alle 20:30, all’interno del Complesso Monumentale San Domenico, “La Corrida di PiPPI”, un’iniziativa organizzata dal Distretto Socio Sanitario 50 presso il Centro Giovani e Famiglie D50.

L’evento, aperto alla cittadinanza, rientra nelle attività previste dal programma PiPPI (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), promosso per favorire processi di inclusione sociale e partecipazione comunitaria.

“La Corrida di PiPPI” è pensata come un momento di aggregazione in cui spazio e voce sono dati alla creatività e alla condivisione, con lo scopo di coinvolgere famiglie, giovani e bambini in un contesto informale. L’appuntamento si propone di offrire un’occasione per sperimentare percorsi di socializzazione, ma anche per avvicinare la cittadinanza alle attività del Distretto, in particolare quelle legate al sostegno e alla prevenzione del disagio minorile.

L’iniziativa si colloca tra gli interventi di animazione territoriale avviati nell’ambito del PiPPI, un programma che da anni opera per la costruzione di reti di sostegno a livello locale, con la collaborazione di servizi sociali, scuole e associazioni del terzo settore.

L’ingresso è gratuito.