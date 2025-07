Dramma della disperazione: si spara dopo la morte della compagna

15/07/2025 16:40:00

Una tragedia consumata nel silenzio di un appartamento in via dei Nebrod a Palermoi. Un uomo di 52 anni è stato trovato gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco all’interno della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe legato alla recente scomparsa della giovane compagna, un dolore che l’uomo non sarebbe riuscito a sostenere.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando alcuni vicini hanno udito lo sparo e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico, dove si trova attualmente ricoverato in rianimazione in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto, anche se l’ipotesi prevalente resta quella di un gesto disperato legato a un forte stato di shock emotivo.