Trapani, aggredisce anziana per 10 euro: denunciato 18enne di Paceco

15/07/2025 12:33:00

Una banconota da dieci euro, il gesto disperato di un ragazzo e una donna di 80 anni finita a terra, ferita. È accaduto lo scorso 5 giugno a Trapani, in pieno centro, quando un giovane in bicicletta ha tentato di rapinare un’anziana davanti casa sua.

La donna si trovava sull’uscio, al piano terra, quando un ragazzo si è avvicinato e le ha chiesto del denaro. Lei ha detto no. Ma il giovane ha insistito, diventando sempre più pressante. Poi ha provato a strapparle la banconota da dieci euro che teneva in mano. In quel momento è arrivata la figlia della vittima, attirata dalle urla e dalla scena poco chiara. Il ragazzo ha mollato la presa ed è scappato, trascinando con sé l’anziana che è caduta rovinosamente sull’asfalto, riportando contusioni e lesioni al braccio.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Trapani, hanno ricostruito i fatti grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza della zona. Pochi giorni fa è stato identificato il presunto autore: un operaio di 18 anni residente a Paceco, incensurato.

Portato in Questura, il ragazzo avrebbe ammesso quanto accaduto, rilasciando dichiarazioni spontanee agli investigatori. Ora dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.