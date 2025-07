A Marsala al via gli incontri su Borsellino: fede, giustizia e memoria civile

15/07/2025 09:43:00

Prende il via giovedì 17 luglio a Marsala, in Piazza della Vittoria 4, il ciclo di incontri e riflessioni intitolato “Ricordando Paolo Borsellino – come seguire il suo esempio”, promosso dal Centro socio-educativo “I Giusti di Sicilia”.

L’iniziativa si apre alle 18.30 con un momento di confronto dal titolo “Paolo Borsellino: un testimone del Regno di giustizia e di pace”.

All’incontro interverrà l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, figura da sempre attenta al dialogo tra Chiesa e società civile, mentre sarà presente anche mons. Angelo Giurdanella, vescovo di Mazara del Vallo. L’evento è organizzato dall’Opera mons. Gioacchino Di Leo ODV e dalla Diocesi di Mazara del Vallo, con il patrocinio del Comune di Marsala e della sottosezione locale dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Il percorso si snoderà fino al 12 settembre 2025 con incontri e attività che puntano a tenere viva la memoria del giudice Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, e a riflettere su come il suo esempio possa ancora oggi orientare le coscienze. In un tempo segnato da sfide nuove ma anche da persistenti opacità, il ricordo di Borsellino diventa stimolo a riaffermare il valore della giustizia come bene comune.