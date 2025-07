Marsala, approvato il nuovo regolamento per le onorificenze civiche

15/07/2025 10:57:00

Marsala ha un nuovo regolamento per la concessione delle onorificenze civiche. Il Consiglio comunale ha approvato un testo che disciplina in maniera chiara e trasparente i criteri per il riconoscimento di meriti speciali a cittadini, enti o personalità che, con il proprio impegno, abbiano dato lustro alla città.

Le onorificenze previste sono quattro: Cittadinanza onoraria, Benemerenza, Encomio e Plauso, ciascuna con un preciso ambito di applicazione e modalità di attribuzione.

Cittadinanza onoraria

Riguarda persone non residenti a Marsala che si siano distinte a livello culturale, sociale, scientifico o nella tutela dei diritti umani, dando prestigio alla città. Può essere proposta dal Sindaco, da almeno sei consiglieri comunali o da una sottoscrizione popolare di almeno 200 cittadini, e deve essere approvata dal Consiglio comunale a maggioranza, su parere della Commissione Affari Generali. Il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria.

Benemerenza

È riservata ai cittadini residenti (o che lo siano stati), ad associazioni e enti che operano nel territorio, per meriti nei campi del lavoro, della cultura, dello sport, dell’economia, del volontariato. Anche in questo caso serve una proposta motivata, con una procedura identica a quella prevista per la cittadinanza onoraria.

Encomio

È un riconoscimento che il Sindaco può attribuire, con il parere favorevole della Commissione consiliare, a chi si distingue per atti di coraggio, impegno civico o professionale. Può essere conferito anche postumo e viene assegnato durante cerimonie ufficiali.

Plauso

Riconoscimento interno al personale comunale, viene assegnato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio ai dipendenti che si distinguano per meriti professionali o abnegazione. Viene inserito nel fascicolo personale e costituisce elemento valutativo.

Tutte le cerimonie si svolgeranno in forma ufficiale a Sala della Lapidi, alla presenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio con le rispettive fasce tricolori.