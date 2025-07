Intelligenza artificiale nelle scuole siciliane: pubblicata la circolare 

15/07/2025 17:30:00

Dal prossimo anno scolastico, le scuole statali siciliane potranno avviare progetti dedicati all’intelligenza artificiale (IA) grazie a un nuovo intervento dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale. È stata infatti pubblicata una circolare che stanzia 700 mila euro, destinati al finanziamento di iniziative educative su questi temi.

Il contributo, pari a un massimo di 10 mila euro per progetto, potrà essere richiesto da istituti scolastici di ogni ordine e grado con sede in Sicilia, ad eccezione di quelli che abbiano già beneficiato delle risorse previste dalla circolare 22 del 2023 e che non abbiano ancora completato la rendicontazione finale.

L’obiettivo dell’intervento è promuovere l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale come strumento didattico e rafforzare le competenze digitali, sia degli studenti che del personale docente. I progetti dovranno includere formazione specifica per gli insegnanti (su temi come privacy, uso delle piattaforme digitali, dipendenza tecnologica, sostenibilità e disinformazione), attività laboratoriali rivolte agli studenti e la produzione di contenuti multimediali originali come video, cortometraggi, e-book o siti web.

Le scuole potranno realizzare le attività in partenariato con altri soggetti, tra cui enti pubblici, forze dell’ordine, organizzazioni del terzo settore e professionisti del settore.

Le risorse potranno essere impiegate, tra le altre voci, per compensi a docenti interni (se coinvolti fuori dall’orario scolastico), esperti esterni, personale non docente, assistenti per alunni con disabilità, rimborsi al partenariato (fino al 30% del totale), nonché per l’acquisto di software, licenze o attrezzature funzionali alla realizzazione dei progetti.

Le domande dovranno essere inviate, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 14.00 del 10 ottobre 2025. La circolare è disponibile online a questo link.