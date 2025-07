Marsala: "In via Istria c'è un albero pericolante, perché non si interviene subito?"

15/07/2025 02:00:00

"Il quartiere popolare di via Istria a Marsala è in stato di abbandono", è questo il grido d’allarme inascoltato che lancia la signora Gerardi. La lettrice di tp24 e cittadina marsalese, denuncia pubblicamente la pericolosa situazione in cui vivono lei e i suoi vicini a causa di un albero pericolante e della presenza di cani randagi nella zona.

“Sono una cittadina marsalese e vivo in via Istria, in un quartiere popolare. Da mesi segnaliamo la presenza di un albero che sta per cadere sulle auto, ma potrebbero essere coinvolti anche bambini che giocano in strada o anziani che camminano a piedi. Abbiamo fatto diverse segnalazioni al Comune di Marsala, anche telefonicamente, ma nessuno è mai intervenuto.”

La preoccupazione della signora Gerardi è condivisa da molti abitanti della zona, che si sentono abbandonati dalle istituzioni. La domanda che si pongono è semplice quanto inquietante: le autorità interverranno solo dopo una tragedia?

“Cosa stanno aspettando? Che ci scappi il morto o che qualcuno si faccia male? Dove sono gli interventi dell’Ufficio Tecnico? Dov’è l’amministrazione comunale? Non si può ignorare il pericolo a cui siamo esposti ogni giorno.”

Oltre al rischio dell’albero instabile, i residenti devono fare i conti anche con un’altra emergenza: quella dei cani randagi.

“Abbiamo anche segnalato la presenza di branchi di cani randagi. Non possiamo uscire di casa con tranquillità, né per andare a lavoro, né per fare la spesa o sbrigare le nostre faccende. Io stessa ho chiamato i vigili urbani, ma senza risultati concreti.”

Il messaggio della signora Gerardi si conclude con un appello: “È una vergogna. Nei nostri quartieri popolari nessuno interviene mai. Non vogliamo privilegi, ma almeno la sicurezza. L’amministrazione deve svegliarsi e ascoltare chi vive ai margini della città, perché la vita dei cittadini vale ovunque, non solo in centro.”