Tragico scontro auto-moto nella notte. Morti due ragazzi di 17 anni

15/07/2025 10:04:00

Ancora morti sulle strade siciliane. Questa notte a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, intorno alle 2:30, un violento scontro tra un’auto e una moto è costato la vita a due giovani di appena 17 anni.

Il drammatico incidente si è verificato all’incrocio tra via Kennedy e via San Vito, nei pressi di un distributore di carbiurante. Le cause esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l’automobile, dopo aver travolto il ciclomotore, abbia perso il controllo finendo contro un albero con la parte posteriore, in seguito a un testa-coda.

Per i due minorenni a bordo del mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti sul colpo. Le autorità hanno effettuando i rilievi sul posto per chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto. Una notte segnata dal dolore, che lascia sgomenta un'intera comunità.