 Marsala, al via il Grest alla parrocchia Maria SS. Addolorata

È iniziato domenica mattina il Grest estivo presso la parrocchia Maria Santissima Addolorata, nella contrada omonima di Marsala. Sono 55 i partecipanti, tra bambini e animatori, coinvolti in questa esperienza pensata per farli divertire, ma anche per vivere insieme momenti di preghiera e condivisione.

Per la prima volta, grazie alla disponibilità del parroco don Sergio De Vita e all’impegno del nuovo gruppo giovani “San Carlo Acutis”, è stato possibile organizzare il Grest nella parrocchia. Il gruppo, attivo da pochi mesi, ha contribuito in modo decisivo alla realizzazione dell’iniziativa.

Le attività si svolgono nei locali parrocchiali e comprendono laboratori creativi, pittura, disegno, musica, giochi di squadra e sport. Non mancano i momenti di riflessione e spiritualità, che accompagnano il percorso dei partecipanti. Il Grest durerà due settimane, con conclusione prevista per venerdì 26 luglio. Le iscrizioni sono ancora aperte per altri bambini dai 5 anni in su. Un’occasione estiva per crescere insieme, tra gioco, amicizia e valori condivisi.