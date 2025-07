Marsala, ultima donazione a quasi 70 anni per Filippo Struppa

15/07/2025 11:25:00

"Ricordo ancora la mia timidezza alla prima donazione nel lontano 1989 e, ora - a pochi giorni dal mio 70° compleanno - chiudo con le donazioni per raggiunti limiti d'età. Continua invece, il mio sostegno alla donazione di sangue, un piccolissimo gesto per dare benessere a chi ne ha bisogno e che può salvare una vita”. È quanto afferma Filippo Struppa, giunto alla sua 75^ donazione (per lui la torta personalizzata preparata dalla moglie) e che all'Ospedale “Paolo Borsellino ha ricevuto le congratulazioni dei sanitari, a cominciare dalla responsabile del trasfusionale, dottoressa Graziella Vaccari.

A lei il commosso grazie di Filippo, assieme a quanti l'hanno preceduta in reparto nel corso degli anni: le dottoresse Augugliaro e Sammaritano, nonchè i medici Roccaforte e Accardi. Filippo Struppa - ex Agente di Polizia Municipale, maratoneta, impegnato nel sociale - ha pure ringraziato gli amici Vittorio, Nino, Annalisa..., esprimendo parole di apprezzamento per l'Avis e il presidente Luciano Rosas che, per l'occasione, l'ha omaggiato con gagliardetto, vino e sacca dell'Associazione.