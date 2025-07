Salto di categoria per il Marsala Volley ammesso in serie A2 femminile

15/07/2025 12:06:00

La società Marsala Volley è stata ammessa nel Campionato di serie A2 Tigotà di Volley femminile. Dopo due stagioni in serie B1 la società cara al Presidente Massimo Alloro è riuscita ad approdare nel torneo cadetto, la seconda serie nazionale. A favorire i lilibetani è certamente stato il risultato ottenuto nella passata stagione, la finale persa contro Fasano ha comunque posizionato il sodalizio marsalese tra le prime società a poter ambire al salto di categoria, ma anche i programmi di voler vincere la B1, la solidità societaria ed una ormai acclarata positività finanziaria hanno contribuito non poco ad ottenere la categoria. Il Marsala Volley è da considerare tra le migliori società italiane di pallavolo ed anche l'ambiente di tifosi, che ha accolto con gioia la notizia, sta iniziando a pregustare il ritorno alle splendide sfide di serie A2 vista l'abitudine acquisita da dieci stagioni nella categoria. Non sono pochi i commenti positivi sui social per questo evento che era davvero atteso da tutti. In attesa di presentare il roster la società rimane giustamente silenziosa sulla lista di nomi delle giocatrici che in base alle voci in giro per la città ed usando un doveroso condizionale, oltre al riconfermato Coach Lino Giangrossi, dovrebbe contenere:

- Barbara Varaldo, opposto confermata;

- Beatrice Pozzoni, schiacciatrice confermata;

- Giulia Caserta, centrale confermata;

- Chiara Cecchini, centrale confermata;

- Erin Grippo, palleggiatrice confermata;

- Martina Bondavalli, schiacciatrice confermata.

Dovrebbero anche entrare nel roster lilibetano la forte schiacciatrice greca Stamatia Kyparissi e la palleggiatrice, già in maglia Marsala Volley nel 2021/22, Florencia Ferraro, per lei un gradito ritorno dopo l'esperienza a Castelfranco con Marco Bracci in A2.