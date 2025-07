Marsala: grossa perdita d'acqua da un mese. Campi allagati tra San Teodoro e Birgi Novi

16/07/2025 18:35:00

Mentre gran parte del territorio della provincia di Trapani è colpita da una persistente siccità che mette in seria difficoltà viticoltori e olivicoltori, in alcune aree della stessa provincia l’acqua si spreca ogni giorno a causa di gravi disfunzioni nella rete idrica.

E' il caso della zona compresa tra San Teodoro e Birgi Novi, dove da più di un mese una perdita d'acqua continua a riversarsi nei terreni agricoli, rendendoli completamente inagibili. Si tratta di un guasto lungo l’impianto idrico che, partendo da Trapani, trasporta l’acqua fino all’isola di Favignana.

A subire le conseguenze sono i proprietari dei terreni agricoli coinvolti, che si trovano nell’impossibilità di lavorare le proprie terre, allagate e quindi inutilizzabili per ogni tipo di attività agricola. Come documentato dalle immagini allegate a questo articolo, l'acqua invade appezzamenti destinati alla coltivazione, in un contesto dove, paradossalmente, altre aree della stessa provincia chiedono interventi urgenti per fronteggiare la mancanza di risorse idriche.

Uno dei proprietari ha presentato una segnalazione ufficiale alle autorità competenti già circa quindici giorni fa, ma la perdita continua senza che nessuno intervenga concretamente per riparare il danno. Si continua così a sprecare ogni giorno una quantità considerevole d’acqua, in un momento storico in cui ogni goccia è preziosa, soprattutto per un comparto agricolo già in crisi.

Questa vicenda mette in luce un paradosso inaccettabile. Da un lato gli agricoltori che invocano acqua per salvare i raccolti, dall’altro proprietari che la vedono distruggere i propri terreni. Serve un intervento immediato, non solo per bloccare lo spreco e restituire ai proprietari l’uso delle proprie terre, ma anche per ristabilire un minimo di razionalità e giustizia nella gestione delle risorse idriche in un territorio già provato dalle emergenze ambientali e agricole.