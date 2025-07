16 Luglio: Trump adesso è "neutrale", l'Ue prepara contro-dazi, Yamal e i nani

16/07/2025 07:15:00

E' il 16 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha detto che lui non sta né dalla parte della Russia né dalla parte dell’Ucraina

• Ghislaine Maxwell, collaboratrice e amica del miliardario pedofilo Epstein, secondo il Daily Mail «sarebbe felice di raccontare la sua storia davanti al Congresso»



• La Commissione europea ha fatto sapere che, se le trattative con gli Stati Uniti non dovessero andare a buon fine, sono pronti dei contro-dazi sulle merci americane in due «pacchetti», il primo da 21 miliardi di euro, il secondo da 72

• La Commissione oggi presenterà la proposta per il nuovo Quadro finanziario pluriennale, cioè il bilancio 2028-34 dell’Unione europea

• A Torre Pacheco, in Spagna, da giorni è caccia all’immigrato dopo un’aggressione subita da un uomo della quale, secondo i social, sono colpevoli alcuni giovani nordafricani

• Procura di Pavia e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano stanno cercando di capire a chi risponde il profilo di Dna completo – completo, ricco e leggibile – ritrovato sulla bocca di Chiara Poggi e attribuito al momento a «Ignoto 3

• È stato chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale, 68 anni, consigliere comunale dei Radicali +Europa. È accusato di violenza sessuale

• Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e l’ex compagno Davide Lacerenza per ottenere il patteggiamento hanno offerto come risarcimento centinaia di bottiglie di alcolici pregiati, tra cui tanto champagne proveniente dalla loro Gintoneria

• Apple e l’azienda mineraria Mp Materials hanno annunciato un accordo da 500 milioni di dollari per l’acquisto, da parte di Apple, di magneti in terre rare e lo sviluppo di un impianto di riciclo

• Le persone nane ingaggiate dal calciatore Yamal per uno spettacolo alla sua festa per i 18 anni vogliono fare causa a chi ha mancato loro di rispetto

• Israele ha bombardato la Siria per, dice, proteggere i drusi. L’esercito israeliano ha dato ordine alla popolazione di alcuni quartieri di Gaza e Jabaila di lasciare le loro case. In Cisgiordania un giornalista della Cnn è stato aggredito dai coloni israeliani

• Una donna di 30 anni è stata arrestata dalla polizia thailandese per aver sedotto e ricattato alcuni monaci buddhisti

• In Serbia la protesta studentesca in corso da otto mesi sta assumendo accenti nazionalistici

• Il presidente Mattarella andrà in vacanza a Castelrotto, in Alto Adige: soggiornerà a Villa Ausserer, un centro di formazione militare, dove i membri dell’esercito trascorrono le ferie

• La Fondazione Einaudi, i Radicali Italiani, la rivista L’Europeista e altri movimenti civici hanno presentato alla Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per reintrodurre l’immunità parlamentare, abolita nel 1993 sull’onda di Tangentopoli

• Marco Cappato e Filomena Gallo, tesoriere e segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, ieri hanno consegnato in Senato le 74 mila firme raccolte per una nuova proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di fine vita, compresa l’eutanasia attiva

• Sergio, 30 anni, tossicodipendente, tentò di togliersi la vita nel carcere di Frosinone. È morto in ospedale dopo tre giorni di agonia

• Luka Modrić, 39 anni, croato, ha firmato con il Milan un contratto di un anno con opzione per il secondo (guadagnerà 3,5 milioni di euro, avrà la maglia numero 14)

• Sono morti lo storico francese Jean-Pierre Azéma (87 anni), la poetessa Andrea Gibson (49), la signora Luciana Modonesi (90), madre del direttore dell’AdnKronos



Titoli

Corriere della Sera: Trump e Kiev: non sto con nessuno

la Repubblica: Il balletto di Trump sulle armi

La Stampa: Contro-dazi, ritirata della Ue

Il Sole 24 Ore: Fisco, in azienda solo blitz motivati

Avvenire: Gaza sotto le ruspe

Il Messaggero: La Ue: senza accordo, controdazi dal 6 agosto

Il Giornale: Terremoto cultura / Bufera politica / sull’uomo di Putin

Qn: Controdazi Ue dal 6 agosto / Giorgetti: il 10% è la soglia

Il Fatto: Ue: tagli al sociale e tasse / per comprare più armi

Leggo: Inferno in autostrada: tre morti

Libero: La rivolta anti Ue degli agricoltori

La Verità: Ursula vuole i nostri soldi / Come fermare il saccheggio

Il Mattino: Il piano di De Laurentis per il nuovo stadio

il Quotidiano del Sud: Trump choc: «Colpite Mosca?»

il manifesto: Xi Jinpil

Domani: Il balletto di Trump sull’Ucraina / «Deluso, ma non chiudo a Putin»