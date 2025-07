Mazara del Vallo, stretta dei Carabinieri su sicurezza e movida: denunce, controlli e ...

16/07/2025 10:40:00

Controlli intensificati negli ultimi giorni a Mazara del Vallo, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno messo in campo un servizio straordinario di sicurezza, in linea con quanto stabilito durante il recente comitato provinciale sull’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Trapani.

Numerosi i posti di controllo dislocati in città, con verifiche mirate sia sulla circolazione stradale sia su soggetti sottoposti a misure restrittive. Due le denunce scattate:

una donna di origine straniera, classe 1988, sottoposta alla detenzione domiciliare, è stata trovata assente al controllo senza alcuna giustificazione;

un 48enne di Castelvetrano è stato sorpreso alla guida di un’autovettura risultata rubata a Palermo nei primi giorni di luglio. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri – insieme alla Polizia Municipale e ai militari dell’Esercito Italiano – hanno effettuato controlli amministrativi in cinque locali pubblici nella zona di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Le attività sono state sanzionate per somministrazione di cibo e bevande senza regolare SCIA e per l’organizzazione di spettacoli senza licenza.

L’azione coordinata delle forze dell’ordine si inserisce in un piano di prevenzione più ampio che punta a garantire maggiore sicurezza nei centri del territorio, soprattutto in vista del periodo estivo.