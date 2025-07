Movida sicura nel trapanese: chiusi due locali notturni a San Vito e Mazara

16/07/2025 17:51:00

Due locali, uno a San Vito Lo Capo e uno a Mazara del Vallo, sono stati chiusi per sette giorni su disposizione del Questore di Trapani, Felice Giuseppe Peritore. I provvedimenti arrivano dopo una serie di controlli congiunti da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale ed Esercito, nell’ambito di un piano di sicurezza estiva per il territorio trapanese.

A San Vito Lo Capo, un locale è stato sospeso perché non aveva rispettato le regole imposte per la sicurezza: mancava il personale antincendio richiesto. A Mazara del Vallo invece, un altro esercizio è stato fermato per aver superato i limiti di rumore consentiti, secondo quanto accertato durante controlli effettuati anche con l’ARPA.

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, per garantire legalità e sicurezza nei luoghi della movida.