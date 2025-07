Al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala la tournée nazionale di WaterProof

16/07/2025 09:52:00

Due serate di teatro immersivo e civile attendono il pubblico marsalese il 24 e il 26 luglio, alle ore 21, al Parco Archeologico di Lilibeo.

A calcare la scena sarà WaterProof, spettacolo della compagnia friulana Drammadilli, tappa conclusiva di una tournée nazionale che ha attraversato Veneto, Lazio e Sardegna prima di approdare in Sicilia. Il lavoro, scritto e diretto da Igori Nazarco, si sviluppa in un atto unico ambientato in un futuro distopico in cui gli oceani sono soffocati dalla plastica e la parola “pesce” è diventata una leggenda.

Una prospettiva inquietante, che suona però drammaticamente familiare. WaterProof non lancia proclami, non cerca il facile allarme: propone invece un’esperienza teatrale multisensoriale, pensata per generare consapevolezza e attivare una riflessione collettiva, coinvolgente e accessibile. L’accessibilità è infatti uno degli elementi chiave del progetto. Lo spettacolo è fruibile anche per persone sorde, grazie all’accoglienza in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e ai sovratitoli, e si rivolge anche a spettatori non italofoni con traduzioni in inglese.

L’obiettivo è un teatro davvero aperto a tutte e tutti, senza barriere. Al centro della scena si trova La Teca, struttura scenografica ideata da Nazarco e progettata da Marco Carnelos: un cubo in legno di quattro metri per lato, facilmente trasportabile e pensato per dialogare con i luoghi che lo accolgono. Una scenografia site-specific, che trasforma ogni replica in un’esperienza diversa. Sul palco, insieme a Helena Cleofe Finati – anche project manager del progetto – ci sarà Fabio Cassisi. Ma WaterProof non si esaurisce nello spettacolo: intorno alla rappresentazione ruotano iniziative collaterali pensate per coinvolgere attivamente le comunità ospitanti. A Marsala sono previsti laboratori sul riciclo per i più piccoli, giornate di raccolta dei rifiuti in collaborazione con i volontari locali e attività di riuso creativo, dove ciò che non si può riciclare diventa arte. I biglietti per WaterProof hanno un costo di 12 euro (intero o ridotto) se prenotati almeno 7 giorni prima della data prescelta. Dopo questa scadenza, il prezzo sale a 16 euro (intero) e 14 euro (ridotto per under 25 e over 65). L’ingresso è gratuito per accompagnatori di persone con disabilità e per i bambini fino a 8 anni.

I posti sono limitati: la prenotazione è obbligatoria via mail (teatro@drammadilli.com), anche perché ogni spettatore riceverà delle cuffie per vivere pienamente l’esperienza sensoriale dello spettacolo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della compagnia: www.drammadilli.org/waterproof.