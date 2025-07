Mobilità Solidale: un nuovo veicolo per il trasporto sociale a servizio dell’Agro Ericino

16/07/2025 09:00:00

Un importante passo avanti per la mobilità inclusiva e il welfare di comunità nell’Agro Ericino. È ufficialmente operativo un nuovo veicolo attrezzato per il trasporto sociale: un Ford Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV, dotato di pedana per disabili, destinato a offrire un servizio gratuito di accompagnamento per anziani, persone con disabilità e cittadini parzialmente autosufficienti che devono raggiungere strutture sanitarie e socio-sanitarie.

A gestire il servizio sarà l’Associazione PROF.AS.S. – Professione Assistente Sociale, che ha ricevuto il mezzo nell’ambito del progetto “Welfare di Prossimità – Mobilità Garantita (Social Taxi)”, promosso dal GAL Elimos e finanziato con i fondi della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022.

La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di Giuseppe Giacomazzo, segretario dell’associazione, e Maria Pia Prinzivalli, tesoriere, in rappresentanza dell’intero team di PROF.AS.S. «Questo mezzo rappresenta per noi uno strumento concreto per dare dignità e supporto alle persone che più necessitano di attenzione, soprattutto in territori dove l’accesso ai servizi essenziali è ostacolato da carenze infrastrutturali – ha dichiarato il dott. Giacomo Sansica, Presidente dell’Associazione – Ringraziamo il GAL Elimos per aver creduto nel nostro progetto e per aver scelto di investire nella prossimità e nell’inclusione sociale».

Il servizio si inserisce in una più ampia visione di welfare comunitario e partecipato, che pone al centro le esigenze delle fasce più fragili della popolazione. Attraverso l’impiego del nuovo veicolo, PROF.AS.S. intende rafforzare la rete solidale nel territorio, facilitando l’accesso ai servizi essenziali e promuovendo un modello di assistenza basato su prossimità, inclusione e rispetto della dignità umana.

Con questa nuova risorsa, l’Agro Ericino compie un passo concreto verso una mobilità più equa, accessibile e sostenibile, a favore di chi ogni giorno affronta difficoltà legate all’isolamento e alla mancanza di mezzi.