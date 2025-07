Terre Sicane Wine Fest, a Contessa Entellina il gemellaggio con la Strada del Soave

16/07/2025 11:34:00

Dal 25 al 27 luglio Contessa Entellina ospita il Terre Sicane Wine Fest, manifestazione che celebra i vini delle cinque Doc del comprensorio Palermo-Agrigento – Contessa Entellina, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belìce – e che quest’anno apre al confronto con una realtà del nord, la Strada del Vino Soave. Un itinerario di 50 km tra i Comuni veneti di Soave e Monteforte d’Alpone, fatto di vigneti, castelli e cantine, sarà messo a confronto con il modello siciliano in una serie di masterclass, degustazioni e incontri pubblici dedicati al ruolo del vino come leva per lo sviluppo economico e turistico dei piccoli territori.

«È quello su cui lavoriamo da anni – spiega il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera – mettendo in rete pubblico e privato per costruire un’offerta turistica che parta dal vino ma abbracci paesaggi, cultura e tradizioni locali». A raccontare l’esperienza veneta sarà Stefano Alberti, presidente della Strada del Vino Soave, che oggi riunisce 120 realtà tra produttori e operatori del turismo. Il momento clou della manifestazione è previsto sabato 26 luglio all’Abbazia Santa Maria del Bosco: alle 19.30 inizierà una serata tra cucina, vini e spettacoli, con due show cooking. Il primo sarà con lo chef Salvo Terruso, che presenterà la “Norma del Belìce”, rivisitazione della pasta alla Norma con la Vastedda del Belìce, formaggio a pasta filata di pecora; il secondo con Giusi Battaglia, in arte Giusina in cucina, che preparerà la focaccia “Kuntisa”, lievitato con prodotti locali come l’oliva Giarraffa di Giuliana, il pomodoro di Contessa, l’olio extravergine, la Vastedda e il Pecorino doc. La manifestazione si svolge tra il centro urbano di Contessa Entellina, con eventi gratuiti, e il Chiostro dell’Abbazia per la serata del 26 luglio, con ingresso a pagamento (25 euro).

I biglietti sono disponibili su www.tswf.it, dove è consultabile anche il programma completo.