Mazara: gara deserta per il trasporto pubblico estivo. Slitta il servizio navetta

16/07/2025 10:20:00

Slitta l’atteso avvio del servizio di trasporto pubblico estivo: la gara per l'affidamento, pubblicata sul portale MePA, è andata deserta. Nessuna ditta ha presentato offerte per gestire il collegamento – previsto da metà luglio al 7 settembre – tra le località balneari cittadine e le zone periferiche attraverso tre minibus elettrici comunali e due mezzi supplementari.

L’amministrazione comunale aveva messo sul piatto circa 65mila euro, ma il bando non ha suscitato interesse tra gli operatori del settore. Ora si cercano soluzioni alternative per garantire comunque il servizio, che nelle intenzioni del Comune dovrebbe favorire una mobilità sostenibile e decongestionare il traffico nei pressi delle spiagge più frequentate.

L’obiettivo rimane chiaro: attivare quanto prima un collegamento efficace tra i poli turistici costieri e le arterie urbane più distanti. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sulle nuove determinazioni dell’ente.

Intanto, sul fronte parcheggi, si registrano alcuni sviluppi. Dopo l’attivazione dell’area di sosta temporanea in via Valeria e l’approvazione del progetto per il ripristino dell’impianto antincendio del parcheggio di via Tenente Gaspare Romano, i tecnici comunali sono al lavoro anche al piazzale Quinci, dove un guasto elettrico ha messo fuori uso sbarre e cassa automatica. Il parcheggio resta comunque accessibile, seppur con le sbarre sollevate.

Massima attenzione alla sicurezza: il Comune invita i cittadini a segnalare la presenza di eventuali parcheggiatori abusivi al Comando della Polizia Municipale (0923 671111) o alle forze dell’ordine. Le pattuglie continueranno i controlli a tappeto.