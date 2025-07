Lucifero infiamma la Sicilia: in arrivo temperature fino a 45 gradi, è allerta rossa

16/07/2025 21:09:00

L’inferno è alle porte. A partire da lunedì 21 luglio, la Sicilia sarà investita da una nuova e micidiale ondata di caldo africano ribattezzata Lucifero, con punte che potranno superare i 45°C in diverse zone dell’isola.

Secondo le previsioni meteo, i giorni più critici saranno domenica 21 e lunedì 22 luglio, classificati da bollino rosso dal Ministero della Salute. Il picco delle temperature sarà accompagnato da una ventilazione sostenuta che, anziché dare sollievo, aumenterà il rischio di incendi su tutto il territorio regionale.

La Protezione Civile ha già attivato i protocolli di monitoraggio e invita la popolazione alla massima prudenza. Evitare comportamenti a rischio, come accendere fuochi o gettare mozziconi accesi, è essenziale per non innescare roghi.

Il caldo opprimente dovrebbe durare fino a mercoledì 23 luglio, per poi lasciare lentamente spazio a temperature più sopportabili. Ma fino ad allora si prevede un vero e proprio tour de force climatico che metterà a dura prova la resistenza fisica delle persone e la tenuta del territorio.

Tra i consigli: bere molta acqua, evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, limitare le attività fisiche all’aperto e prestare attenzione soprattutto a bambini, anziani e soggetti fragili.

Insomma, la Sicilia si prepara a sudare. Tanto.