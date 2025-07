16/07/2025 16:24:00

A Marsala prende ufficialmente il via l’Associazione Sportiva Dilettantistica Leoni Team, una nuova realtà che unisce sport, amicizia e spirito di comunità. Un progetto nato dall’entusiasmo di un gruppo di appassionati, determinati a costruire un punto di riferimento per il ciclismo locale. L’associazione, guidata dal Presidente Giovanni Genna e dal Vicepresidente Lorenzo Martinico, nasce con l’obiettivo di promuovere il ciclismo come disciplina sportiva e stile di vita, puntando su impegno, crescita personale, divertimento e condivisione. L’ASD Leoni Team si fonda sui valori della lealtà, della dedizione e del rispetto, offrendo a tutti gli atleti – esperti o alle prime pedalate – un ambiente sano e stimolante in cui migliorarsi e fare squadra.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’anno sportivo 2026, rivolte a tutti gli atleti che desiderano entrare a far parte di una realtà dinamica e motivata. Per informazioni e adesioni basta visitare la pagina Facebook ufficiale “Leoni Team”, dove seguire tutte le novità, gli eventi e i programmi dell’associazione, oppure contattare:

- Il Presidente Giovanni Genna;

- Il Vicepresidente Lorenzo Martinico;

- Lo staff dirigenziale: Angelo Rallo, Giovanni Volpe e Flavio Marino.