17 Luglio: Milano trema, Israele bombarda Damasco, 20 morti a Gaza, muore giovane ciclista

17/07/2025 07:03:00

E' il 17 Luglio. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Procura di Milano ha messo sotto indagine 21 persone che avrebbero gestito illecitamente l’urbanistica della città. Tra di esse il sindaco Sala, l’assessore all’urbanistica Tancredi, l’architetto Boeri, l’ex presidente della Commissione Paesaggio Marinoni, il costruttore Catella

• Stellantis ha interrotto il suo programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno perché non ha mercato (in Italia ci sono solo 3 distributori)

• Secondo gli ucraini una postazione russa si è arresa a una pattuglia composta esclusivamente da robot e droni

• L’esercito israeliano ha bombardato Damasco, colpendo il ministero della Difesa e un altro palazzo. L’Idf dice di averlo fatto per costringere le forze governative siriane a interrompere le violenze sulla minoranza drusa nel Sud del Paese



• A Gaza circa 20 persone sono morte nella calca attorno a un punto di distribuzione del cibo

• In Israele anche il partito ortodosso sefardita ha lasciato la coalizione di governo

• Il Daily Mirror ha scritto che Trump sarebbe malato perché in una foto aveva le caviglie molto gonfie

• Von der Leyen ha presentato il nuovo bilancio per il periodo 2027-2034 dell’Unione europea, suscitando reazioni scontente in praticamente tutti (ci sono due anni di tempo per parlarne e modificarlo)

• Si è ucciso il patrigno del giovane morto in un incidente dopo essere fuggito dai carabinieri

• Un ciclista di 19 anni è morto cadendo durante il giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc

• L’ex sciatore norvegese Audun Grønvold, 49 anni, è morto folgorato da un fulmine

• Il maratoneta indiano Fauja Singh, 114 anni, è morto investito da un suv

• Il ministro Pichetto Fratin ha dato della «stronzetta» a una giornalista, la moglie del ministro Urso ha usato la scorta per saltare la fila all’aeroporto

• Nonostante il ricorso di 800 ex deputati, il taglio ai vitalizi è stato confermato

• In Romania è stato nominato il primo ministro rom dell’Unione europea

• Altri due carabinieri sono stati condannati per aver dichiarato il falso in un processo per la morte di Stefano Cucchi

• Agli Europei di calcio femminile l’Italia ha battuto 2-1 la Norvegia, accede così alle semifinali

• L’undicesima tappa del Tour de France è stata vinta dal norvegese Abrahamsen. Pogačar è caduto ma gli altri lo hanno aspettato

• All’attrice di Harry Potter Emma Watson è stata ritirata la patente per sei mesi per eccesso di velocità

• Sono morti il sindacalista milanese Sandro Antognazzi (86 anni), il collezionista torinese Alberto Bolaffi (89), don Egidio Moro (82), l’assassino australiano Bradley Murdoch (67), lo scrittore marchigiano Gilberto Severini (84), l’esperto di medicina nucleare Angelo Vattimo



Titoli

Corriere della Sera: Urbanistica, inchiesta choc a Milano

la Repubblica: Inchiesta sul modello Milano

La Stampa: Mattone-gate, Milano trema

Il Sole 24 Ore: Via al bilancio Ue da 2mila miliardi: / nuove tasse e scontro aperto sui fondi

Avvenire: Altro blitz di Israele

Il Messaggero: Ue, tasse su aziende e tabacchi

Il Giornale: I pm arrestano Milano

Leggo: Bombe di Israele sulla Siria

Qn: Milano, cantieri e corruzione / Indagati i big dell’urbanistica

Il Fatto: Piovono manette / sul Sistema Sala

Libero: A Milano si bevono il Pd

La Verità: Un mattone cade in testa a Sala

Il Mattino: Super bilancio europeo con tagli e tasse

il Quotidiano del Sud: Modello Milano nel mirino / la procura chiede 6 arresti

il manifesto: L’avvertimento

Domani: I pm affondano il modello Milano / Ora trema anche il sindaco Sala