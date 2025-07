Eugenio Finardi in concerto al Segesta Teatro Festival

17/07/2025 10:21:00

Dopo il successo del concerto al festival “Sagrato D’Autore” di Ragusa, Eugenio Finardi torna in Sicilia per un nuovo, atteso appuntamento dal vivo: giovedì 25 luglio si esibirà nello scenario senza tempo del Parco archeologico di Segesta, nell’ambito del Segesta Teatro Festival.

Una serata che si preannuncia carica di emozioni e memoria musicale, con le note che riecheggeranno tra le antiche pietre del teatro greco, unendo cultura, arte e storia. Il concerto fa parte del tour “TUTTO ’75–‘25”, un viaggio sonoro che celebra i cinquant’anni di carriera di uno degli artisti più liberi e visionari della canzone d’autore italiana. Ma non si tratta di un’operazione nostalgica: Finardi propone un dialogo tra passato e presente, tra i brani che lo hanno reso celebre e le nuove tracce dell’ultimo album “Tutto”, uscito a inizio anno. Sul palco, insieme a lui, una band affiatata: Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre, Maximilian Agostini alle tastiere e Claudio Arfinengo alla batteria e percussioni. Il tour è prodotto da IMARTS – International Music and Arts. “Tutto”, disponibile in formato digitale, CD e vinile, è un disco denso e personale, quasi un testamento artistico e spirituale.

L’album – il ventesimo della sua carriera – include collaborazioni significative, come quella con la figlia Francesca (in arte Pixel) nel brano “Francesca Sogna”, oltre a musicisti del calibro di Fiamma Cardani e Paolo Costa. Un lavoro che unisce maturità, introspezione e libertà espressiva, arrivando a undici anni di distanza da “Fibrillante” (2014) e tre dalla raccolta “Euphonia Suite”. Il 2025 segna per Finardi anche un importante riconoscimento: la Targa MEI Artista Indipendente dell’anno, conferita nell’ambito del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, che si terrà a Faenza dal 3 al 5 ottobre. Un premio che sottolinea il suo percorso coerente e indipendente, sempre fedele a una visione artistica autentica. Biglietti disponibili online su: www.segestateatrofestival.com