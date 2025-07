In cammino verso il Pride: una settimana di eventi a Trapani 

17/07/2025 09:00:00

Dal 15 al 24 luglio, Trapani e la sua provincia si preparano a vivere dieci giorni di incontri, cultura, arte, musica e orgoglio LGBTQIA+ grazie al calendario di eventi promosso da Shorùq Arcigay Trapani. Una settimana intensa che si inserisce nel percorso verso il Trapani Pride, con l'obiettivo di valorizzare la visibilità, i diritti e l'inclusività della comunità LGBTQIA+, attraverso un programma diffuso e partecipato. Gli appuntamenti si svolgeranno in vari luoghi del territorio, toccando spazi pubblici e locali, per costruire insieme un tessuto sociale più consapevole, aperto e accogliente.

Il programma

15 luglio – Assemblea aperta

Ultima occasione di confronto in vista del Pride, aperta a tuttə lə associatə e simpatizzanti, per aggiornamenti e condivisione sul percorso in corso.

Luogo: Sede Arcigay Trapani – Via Orlandini 38 (locali della Chiesa Valdese)

Orario: 19:00 – 21:00

16 luglio – Laboratorio “Il Circoletto”

Laboratorio creativo ed espressivo dal titolo "Corpi e Bambini", dedicato a bambinə dai 3 ai 10 anni, a cura della libreria Il Circoletto di Marsala.

Luogo: Casina delle Palme, Trapani

Orario: 18:00

20 luglio – AperiPride a Mazara del Vallo

Momento di socialità e condivisione con un aperitivo in trasferta nella vicina Mazara del Vallo.

Luogo: Civic Centre, Mazara del Vallo

Orario: 21:00

21 luglio – Stand-up comedy con Celeste Siciliano

Serata di ironia e riflessione con Celeste Siciliano, voce pungente e amata della stand-up italiana.

Luogo: Dar Lounge, Trapani

Orario: 21:00

22 luglio – AperiPride a Marsala

Un altro appuntamento in provincia per ritrovarsi e festeggiare con musica, orgoglio e comunità.

Luogo: Morsi e Sorsi, Marsala

Orario: 21:00

23 luglio – Presentazione del libro "Barbara Bottari"

Un momento dedicato alla cultura e alla letteratura LGBTQIA+ con la presentazione del libro di Francesco Lepre, presente all’evento.

Luogo: Casina delle Palme, Trapani

Orario: 18:30

24 luglio – Rainbow Night nel centro storico di Trapani

Serata conclusiva prima del Pride, con musica e performance in movimento tra le vie del centro storico.

Luogo: Via Turretta, Trapani

Shorùq Arcigay Trapani invita tutta la cittadinanza, le associazioni e le realtà del territorio a partecipare attivamente a questa settimana di eventi, con lo spirito di costruire insieme una società più giusta e rispettosa delle differenze.

Il Pride non è soltanto una festa: è memoria delle lotte passate, celebrazione dell’amore in tutte le sue forme e desiderio di cambiamento. È un invito ad esserci, a resistere e a continuare a lottare per la libertà di tuttə.