Marsala: a "Finestre sul mondo" il concerto per i bambini sfollati dell'Ucraina

17/07/2025 19:01:00

Un evento straordinario all’insegna della musica e della solidarietà si terrà presso la sede dell’associazione Finestre sul Mondo – Marsala, in via Sibilla n. 36. Protagonisti dell’esibizione saranno tre pianisti d’eccezione: Inna Soldatenko, Lubov Hepliuk ed Eugenio Hepliuk – madre, padre e figlia – in arrivo dall’Ucraina per un brevissimo tour di concerti in Sicilia.

La famiglia Hepliuk, rinomata nel panorama musicale ucraino, ha collaborato per anni con le principali orchestre del Paese, prima che il conflitto stravolgesse la loro vita e quella di milioni di connazionali. Nonostante le difficoltà e le sofferenze imposte dalla guerra, i tre musicisti hanno scelto di mettere il loro talento al servizio di una nobile causa: raccogliere fondi a sostegno dei bambini ucraini sfollati, costretti a lasciare le loro case a causa dell’aggressione bellica.

Il concerto di Marsala rappresenta una rara e preziosa occasione per ascoltare dal vivo artisti di altissimo livello, uniti non solo da legami familiari ma anche da una profonda dedizione alla musica come strumento di pace e speranza.

L’ingresso è libero, ma sarà possibile contribuire con donazioni volontarie: l’intero ricavato verrà devoluto in favore di progetti umanitari per i più piccoli, vittime innocenti di una guerra che continua a seminare dolore.